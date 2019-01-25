Вопрос читательницы: когда на улице Линнамяэ появится тротуар?

Отвечает пресс-секретарь районной управы Ласнамяэ Анне Луйска:

Объект реконструкции на Уссимяэ-теэ - крупномасштабный и финансово затратный, к сожалению, он до сих пор не вошел в план города по дорожным инвестициям.

Из-за отсутствия тротуаров и широкого дорожного коридора не представляется возможным и строительство пешеходных дорожек вдоль Уссимяэ-теэ.

Поскольку реконструкция Уссимяэ-теэ вместе со строительством стационарных тротуаров может произойти только через несколько лет, для улучшения текущей ситуации планируется в этом году построить на Уссимяэ-теэ временный участок тротуара из фрезерованного асфальта вместе с переходом в районе перекрестка на Прийсле-теэ.