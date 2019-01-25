Вопрос читательницы: когда на улице Линнамяэ появится тротуар?

«Ожидается ли создание какой-либо пешеходной дорожки от конца Линнамяэ-теэ вдоль Уссимяэ-теэ до Прийсле-теэ? – интересуется читательница Rus.Postimees Елена. – В данный момент там отсутствует возможность для пешеходов пройти даже вдоль шоссе, и не видно никакого намека на облагораживание».
Отвечает пресс-секретарь районной управы Ласнамяэ Анне Луйска:
Объект реконструкции на Уссимяэ-теэ - крупномасштабный и финансово затратный, к сожалению, он до сих пор не вошел в план города по дорожным инвестициям.
Из-за отсутствия тротуаров и широкого дорожного коридора не представляется возможным и строительство пешеходных дорожек вдоль Уссимяэ-теэ.
Поскольку реконструкция Уссимяэ-теэ вместе со строительством стационарных тротуаров может произойти только через несколько лет, для улучшения текущей ситуации планируется в этом году построить на Уссимяэ-теэ временный участок тротуара из фрезерованного асфальта вместе с переходом в районе перекрестка на Прийсле-теэ.
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