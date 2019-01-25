Эстония готова взять на себя организацию саммита НАТО

«Договоренность о встрече глав государств и правительств стран НАТО в конце 2019 года была достигнута на саммите альянса в Брюсселе летом 2018 года. На данный момент вопрос о месте проведения встречи в верхах еще не решен. Об Эстонии шла речь как об одном из возможных вариантов, но не как единственно подходящем месте проведения мероприятия», - признала Боуден.