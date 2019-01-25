Как составлялась Анкета избирателя

Больше всего обсуждений вызвали вопросы об аборте и семейной жизни. Вопрос «Является ли аборт приемлемым методом планирования семьи?» оценивает отношение отвечающего к тому, насколько оправданным и обычным это должно быть. Практически такой же вопрос есть в Международном исследовании ценностей (World Values Study), который спрашивает "Оправдан (justified) ли аборт?" - без каких-либо дополнительных уточнений. Однако выбранная здесь формулировка, которая добавляет «метод планирования семьи», более точна и указывает на использование абортов в обычных ситуациях, и намного больше неразберихи вызвал бы вопрос: «Является ли аборт оправданным/приемлемым?» Выбранная здесь формулировка ничего не спрашивает о том, какой в этом должна быть роль государства, поскольку лишь немногие были бы согласны, если бы государству было необходимо это ограничивать или вообще запретить. Практически никто не согласился бы с тем, что аборт не должен быть разрешен. О роли государства нет вопроса. Из проведенных прежде опросов видно, что практически все избиратели считают эту тему, как она сформулирована для этого приложения, важной и расхождений здесь нет.

Другим вопросом, вызвавшим много негативных откликов, оказался вопрос «Правильно ли, если женщина предпочитает карьеру рождению детей и заботе о семье?» Этот вопрос не предполагает, что есть только два выбора, – карьера или семья – но создает гипотетическую ситуацию, в которой такая дилемма может возникнуть. Естественно, это исключение, поскольку чаще всего мы видим, что весьма успешно можно справляться в обеих областях. В то же время мы знаем или не подозреваем, насколько скептически некоторые работодатели относятся к женщинам, у которых есть «опасность» забеременеть. Это тема, которой больно касаться и на которую мы не хотим говорить. Надеемся, что такое происходит все реже и реже, но как относиться к тому, что некоторые женщины вынуждены столкнуться с такой дилеммой – карьера или дети? И снова проведенные ранее опросы показали, что около трети избирателей считают, что это правильно, и чуть больше половины думают, что это неправильно. Для десятой части это темой не является.

Поскольку эта тема касается гипотетической ситуации, с которой многие люди реально не сталкивались и которую им сложно отождествить с собой, мы решили изъять этот вопрос из окончательной версии.