Как составлялась Анкета избирателя

Взгляды и ценности на этих выборах будут значительно более важной темой, чем на предыдущих. Суть важности ценностей очень хорошо подытожила президент Керсти Кальюлайд, заявив в начале декабря прошлого года:
«Мы все больше должны думать о том, кандидат каких взглядов стоит перед нами? Одно дело – предвыборные обещания и то, о чем сами кандидаты ужасно хотят поговорить. Они говорят в телевизоре, в браузере, на стене магазина, спереди и сзади, на улице, в поезде. Но как минимум столь же важен вопрос, можем ли мы прогнозировать и оценить, как поведет себя кандидат в ситуациях, которые сегодня непредсказуемы, о которых мы сегодня не говорим, поскольку мы не знаем, что принесет будущее? Об этом необходимо думать, поскольку в непредсказуемых ситуациях мы всегда ведем себя согласно компасу своих ценностей».
Взгляды и ценности - это неизбежно сложная и противоречивая тема. «Анкета избирателя» Postimees – одно из возможных приложений, которое сведет избирателей и кандидатов вместе на основании их ценностей. Какими бы они ни были. Анкета состоит из двух десятков вопросов, которые касаются принципиальных и неизбежно сложных вопросов на внешнеполитические, социальные и экономические темы. Эти вопросы, которые волновали бы избирателей, непросто определить и, как показали последние дни, кандидаты от разных партий пришли к выводу, что некоторые из тех вопросов, которые были отобраны для этого приложения, могли бы быть сформулированы иначе.
Если сосредоточиться на предвыборных программах и специфических предвыборных обещаниях, то в пакете обещаний каждой партии можно найти и такие, с которыми согласилась большая часть избирателей, и такие, в случае которых явно видно, какой партии это конкретное обещание принадлежит. Но они или не отделяют избирателей и партии друг от друга, или вместо сути обещания демонстрируют уже сформированные у избирателя партийные предпочтения. В большинстве своем по прошествии предвыборной кампании они канут в Лету, поскольку нужно будет начинать решать еще не предвиденные и не сформулированные проблемы. В целом, ценности и темы, касающиеся принципиальных позиций, позволяют посмотреть дальше отдельных проблем.
Содержащиеся в «Анкете избирателя» вопросы выбраны мной и редакцией Postimees и, делая свои предложения, я исходил из тех самых опросов, связанных со взглядами, которые Институт общественных исследований в течение многих лет заказывал у AS Turu-uuringud. Эти опросы в большей степени скопированы с вопросов о ценностях, взятых из международных исследований. Название этого института вызывает у многих ответную реакцию, обусловленную их мировоззрением. Но мировоззрения спрашивающего не определяют ответов отвечающего, а Turu-uuringud как автор опросов всегда гарантировал их качество. Зная об общих взглядах электората, можно отобрать темы, которые одновременно были бы и важными, и во многом отличающими одни взгляды от других. Так появились эти два десятка вопросов, по которым практически во всех случаях видно, что для преобладающего большинства избирателей эти темы важны и у них есть, что ответить. Ответы различные, но в то же время у сторонников разных партий имеется весьма значительное совпадение. Есть различия, но много и общего.
Больше всего обсуждений вызвали вопросы об аборте и семейной жизни. Вопрос «Является ли аборт приемлемым методом планирования семьи?» оценивает отношение отвечающего к тому, насколько оправданным и обычным это должно быть. Практически такой же вопрос есть в Международном исследовании ценностей (World Values Study), который спрашивает "Оправдан (justified) ли аборт?" - без каких-либо дополнительных уточнений. Однако выбранная здесь формулировка, которая добавляет «метод планирования семьи», более точна и указывает на использование абортов в обычных ситуациях, и намного больше неразберихи вызвал бы вопрос: «Является ли аборт оправданным/приемлемым?» Выбранная здесь формулировка ничего не спрашивает о том, какой в этом должна быть роль государства, поскольку лишь немногие были бы согласны, если бы государству было необходимо это ограничивать или вообще запретить. Практически никто не согласился бы с тем, что аборт не должен быть разрешен. О роли государства нет вопроса. Из проведенных прежде опросов видно, что практически все избиратели считают эту тему, как она сформулирована для этого приложения, важной и расхождений здесь нет.
Другим вопросом, вызвавшим много негативных откликов, оказался вопрос «Правильно ли, если женщина предпочитает карьеру рождению детей и заботе о семье?» Этот вопрос не предполагает, что есть только два выбора, – карьера или семья – но создает гипотетическую ситуацию, в которой такая дилемма может возникнуть. Естественно, это исключение, поскольку чаще всего мы видим, что весьма успешно можно справляться в обеих областях. В то же время мы знаем или не подозреваем, насколько скептически некоторые работодатели относятся к женщинам, у которых есть «опасность» забеременеть. Это тема, которой больно касаться и на которую мы не хотим говорить. Надеемся, что такое происходит все реже и реже, но как относиться к тому, что некоторые женщины вынуждены столкнуться с такой дилеммой – карьера или дети? И снова проведенные ранее опросы показали, что около трети избирателей считают, что это правильно, и чуть больше половины думают, что это неправильно. Для десятой части это темой не является.
Поскольку эта тема касается гипотетической ситуации, с которой многие люди реально не сталкивались и которую им сложно отождествить с собой, мы решили изъять этот вопрос из окончательной версии.
Postimees попросил и многих баллотирующихся в Рийгикогу кандидатов принять участие в точно так же составленном опросе, который касается их убеждений по различным экономическим, социальным и внешнеполитическим вопросам. Все они просты, хотя поиск ответа требует некоторых размышлений. Каждый респондент может выбрать, какие темы для него неважны (вариант ответа «Тема не важна»), а в случае важных выразить свое положительное («Да» или «Скорее да») или негативное («Нет», или «Скорее нет») отношение. Все свободны в своих ответах, а то, насколько велико совпадение, зависит от тем, важных для кандидата и избирателя.
Некоторых из этих вопросов касаются экономических (правые/левые) или социальных (либеральные/консервативные) взглядов в обоих полюсах. Абсолютно точно или спорно? Конечно, нет, но они указывают направление. На их основе можно обозначить нахождение в политическом пространстве.
Естественно, это упрощение, над деталями которого можно было бы бесконечно спорить. Но это дает избирателю общую картину того, где он на основании этих вопросов находится. При расчете совпадения кандидата и избирателя это упрощение не использовалось, а общий уровень совпадения основан на отдельных ответах на вопросы, важных для всех избирателей, которые включают в себя темы, находящиеся за пределами левого-правого или либерального-консервативного пространства. Причем, тестовый опрос, проведенный Turu-uuringud на основании тех же двух десятках вопросов, показал, что средний эстонский избиратель, по сути, находится в центре этого биполярного пространства. Он лишь частично левый и частично консервативный. Если точка отсчета абсолютной школы близка к среднему избирателю, можно сказать, что на упрощенном уровне это работает очень хорошо.
Сейчас это приложение доступно для избирателя и интерес к нему может быть очень велик. Хотя бы просто для того, чтобы поэкспериментировать с разными ответами. Каждый может сам решить, работает ли оно и насколько хорошо. И ознакомиться с тем, как оно производит свои вычисления. Конечно, будут те, кого результат удивит, но будут и те, кто почувствует, что это именно для него. И даже если приложение не позволит пользователю найти самого подходящего для него кандидата (поскольку неизбежно выбор происходит на основании позиции более одного кандидата), это заставит человека думать и рассуждать не только о предвыборных обещаниях, но и на более общие темы, а с помощью этого упорядочить свою политическую картину мира. Если возникло обсуждение, то «Анкета избирателя» внесла очень важный вклад.