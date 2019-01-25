Институт: потребители стали чувствовать себя увереннее

Как пишет BNS со ссылкой на пресс-службу ведомства, оценка возможностей рынка труда упала с декабрьской отметки в 1 пункт до 3 пунктов, в прошлом году этот же показатель составлял 2 пункта.

Оценка экономической обстановки в стране на последующие 12 месяцев выросла на 5 пунктов до 9 пунктов. В январе 2018 года она составляла 2 пункта.

Оценка экономического положения семьи на последующие 12 месяцев поднялась на 2 пункта до 8 пунктов, годом ранее она составляла 0 пунктов.