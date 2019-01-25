Черная пятница Тянака: отмененный спецучасток, проблемы с покрышками и седьмое место

Что же случилось с "Тойотой" на злополучном, шестом спецучастке?

Томми Мякинен, босс команды, пояснил, что оба гонщика имели проблемы с покрышками. Тянак, судя по всему, "убил" резину об бетонный поребрик, а напарник Тянака по команде Крис Меек сотворил со своими колесоми что-то такое, что пока не удалось выяснить.

В любом случае после вчерашнего праздника в команде "Тойота" наступило похмелье: Тянак - был лишь седьмой с отстованием от лидера, Себастьяна Ожье, в две минуты и 18 секунд, а Крис Меек проигрывал более пяти минут, после седьмого спецучастка.

Последний, восьмой участок расстановку сил не изменил: Нойвиль пытался изо всех сил обойти Ожье, но на льду, причем родном, а ралли Монте-Карло по большей части проходит по территории Франции, француза обыграть невозможно. ПРавда 12 секунд у Ожье Нойвиль отыграл и теперь отстование бельгийца микроскопические две секунды. Отть Тянак прошел дистанцию на семь секунд медленнее Нойвиля и как сказал сам Отть: "В Монте-Карло не играет роль скорость, но стабильность. Будем и впредь стараться отдать от себя все возможное!".

Слова Оття да Богу бы в уши: сейчас нашему гонщику требуется невозможное, практически пролет по трассе, чтобы вновь забраться на подиум. Конечно, первый этап сезона, как говорит пословица, всегда комом, но вот тот самый поребрик, та самая покрышка могут дорого аукнуться нашему раллисту.