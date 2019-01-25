Реставрация католического собора в Таллинне стоила 279 264 евро

Председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт и мэр столицы Таави Аас ознакомились сегодня с реставрацией Петропавловского собора Римской католической церкви, где завершен первый этап реставрационных работ, пишет Раэпресс.
Таллинн выделил на реставрацию этого сакрального здания, входящего в дворовый ансамбль на улице Вене, 16, 125 тысяч евро. Суммарная стоимость реставрационных работ составила 279 264 евро.
Михаил Кылварт подчеркнул, что собор - памятник культуры и архитектуры, привлекающий внимание и ставший одной из достопримечательностей города. Поэтому город должен был позаботиться о его сохранности и приведении в порядок. Ознакомившись со сделанным, он выразил удовлетворение ходом реставрации и уверенность, что вскоре начнутся работы второго этапа.
На первом этапе отреставрирован южный фасад, частично заменена крыша, обновлены внутреннее оформление, двери главного входа, люстры, исповедальни, роспись стен и алтаря и пр.Первым высоким посетителем, ознакомившимся с ходом реставрационных работ стал папа Франциск во время своего визита в Таллинн минувшей осенью.
Теперь на очереди реставрация подвального этажа, пола хоров, установка вентиляции и многое другое, включая реставрацию картины "Вознесение Христа".
Трехнефный собор в неоготическом стиле построен был в 1845 году. До этого там находился рефлекторий монастыря доминиканцев, преобразование которого в церковь началось в 1799 году. Первый план перестройки был подготовлен в 1833 году архитектором Карлом Росси. Работы по проекту начались в 1841 году, а в 1845-м там состоялось первое богослужение. Западная стена переоборудована в парадный фасад в 1920 году. Фасады последний раз реставрировались в 1999 году.