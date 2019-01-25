Пт, 25.01.2019
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Реставрация католического собора в Таллинне стоила 279 264 евро

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Соборот Петра и Павла.

ФОТО: Раэпресс

Председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт и мэр столицы Таави Аас ознакомились сегодня с реставрацией Петропавловского собора Римской католической церкви, где завершен первый этап реставрационных работ, пишет Раэпресс.

Таллинн выделил на реставрацию этого сакрального здания, входящего в дворовый ансамбль на улице Вене, 16, 125 тысяч евро. Суммарная стоимость реставрационных работ составила 279 264 евро.

Михаил Кылварт подчеркнул, что собор  - памятник культуры и архитектуры, привлекающий внимание и ставший одной из достопримечательностей города. Поэтому город должен был позаботиться о его сохранности и приведении в порядок. Ознакомившись со сделанным, он выразил удовлетворение ходом реставрации и уверенность, что вскоре начнутся работы второго этапа.

На первом этапе отреставрирован южный фасад, частично заменена крыша, обновлены внутреннее оформление, двери главного входа, люстры, исповедальни, роспись стен и алтаря и пр.Первым высоким посетителем, ознакомившимся с ходом реставрационных работ стал папа Франциск во время своего визита в Таллинн минувшей осенью.

Теперь на очереди реставрация подвального этажа, пола хоров, установка вентиляции и многое другое, включая реставрацию  картины "Вознесение Христа".

Трехнефный собор в неоготическом стиле построен был в 1845 году. До этого там находился рефлекторий  монастыря доминиканцев, преобразование которого в церковь началось в 1799 году. Первый план перестройки был подготовлен в 1833 году архитектором Карлом Росси. Работы по проекту начались в 1841 году, а в 1845-м там состоялось первое богослужение. Западная стена переоборудована в парадный фасад  в 1920 году. Фасады последний раз реставрировались в 1999 году.

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