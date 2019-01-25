Близкого экс-мисс Эстонии человека подозревают в мошенничестве на 123 млн долларов

Всего обвинения предъявлены восьмерым сотрудникам сферы здравоохранения, связанным с Inland Empire, в их числе 44-летнему эстонцу Янеку Хунту. Хунт сейчас содержится под стражей в учреждении Murrieta и ему назначен денежный залог в размере 4,7 млн долларов.

В соответствии с обвинением, обвиняемые открыли в Южной Калифорнии несколько фальшивых клиник, в которых вели прием пациентов, выписывая им ненужные и крайне дорогостоящие лекарства, счета за которые предъявляли государству.

Полученные обманом деньги они отмывали посредством различных полочных фирм, а затем перечисляли их частным лицам в Калифорнии, на Ближнем Востоке и в Европе.

Среди обвиняемых также уроженец Ливана, 52-летний Мунир Увайда, ранее женатый на мисс Эстонии 1998 года Кадри Увайда, прежде Кадри Вяльяотс. В свою очередь, Кадри Увайда является сестрой и деловым партнером Янека Хунта. Кадри Увайда, в частности, полный собственник предприятия Kadri Uwaydah Agmenton OÜ, а Янек Хунт — единственный член правления фирмы.

Основной сферой деятельности Agmenton OÜ является продажа и транспортировка дров. Хозяйственный отчет за 2017 год фирма не представила.