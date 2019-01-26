Галерея и видео: старина и современность в неординарном интерьере квартиры в Риме

Противоположности притягиваются: пожалуй, это лучшее определение квартиры в центре Рима в доме XVI века. Роскошный потолок с фресками, мраморный камин, а рядом современная мебель причудливых форм и экстраординарные картины. В таком эклектичном и даже смелом стиле оформлены все комнаты. Помимо впечатляющего интерьера здесь есть бильярдная, сауна, ванная с позолоченной лепниной и целых пять спален. Настоящий бриллиант в самом центре итальянской столицы!