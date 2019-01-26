Сб, 26.01.2019
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  • Галерея и видео: старина и современность в неординарном интерьере квартиры в Риме

Галерея и видео: старина и современность в неординарном интерьере квартиры в Риме

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Наш информационный партнер - блог об интерьере Pufikhomes - приглашает читателей рубрики "Ваш дом" в Италию.

Противоположности притягиваются: пожалуй, это лучшее определение квартиры в центре Рима в доме XVI века. Роскошный потолок с фресками, мраморный камин, а рядом современная мебель причудливых форм и экстраординарные картины. В таком эклектичном и даже смелом стиле оформлены все комнаты. Помимо впечатляющего интерьера здесь есть бильярдная, сауна, ванная с позолоченной лепниной и целых пять спален. Настоящий бриллиант в самом центре итальянской столицы!

Кстати, квартира сдается в аренду! В ней могут разместиться до 14 человек. В пяти огромных спальнях туристы найдут четыре кровати размера king-size и шесть двуспальных кроватей. В каждой спальне есть собственная ванная комната.

Смотрите видео!

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