С февраля одноразовая виза в Россию будет стоить 80 долларов

С 3 февраля Россия вводит новые цены на визы – теперь одноразовая виза обойдется иностранным гражданам и лицам без гражданства в 80 долларов, а многоразовая в 240 долларов США, сообщает канцелярский отдел МИД РФ.
Стоимость двухкратной визы с нового месяца будет равна 128 долларам. Тем, кто хочет получить разрешение на въезд в ускоренном порядке, придется заплатить в два раза больше.
"Граждане тех государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные соглашения, устанавливающие ставки визовых сборов (страны ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Япония, КНР), уплачивают сборы, оговоренные в соглашении", - сказано на странице МИД в соцсети Facebook.