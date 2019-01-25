В посольстве РФ в Эстонии прокомментировали вопрос виз для неграждан

"Граждане государств, с которыми у России заключены международные соглашения, устанавливающие ставки сборов за оформление виз, по-прежнему будут их уплачивать в определенном в таких договорах размере", - говорится в переданном Rus.Postimees пресс-релизе посольства.

Так, ставки визовых сборов, взимаемых при выдаче виз в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза от 25 мая 2006 года, не меняются: 35 евро либо 70 евро при срочном оформлении визы.