Сб, 26.01.2019
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  • Власти Таллинна намерены бороться с домашним насилием на ранних стадиях

Власти Таллинна намерены бороться с домашним насилием на ранних стадиях

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Семейное насилие. Снимок иллюстративный.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

В столице полиция получает в среднем 15 сообщений о семейном насилии ежедневно, из них по каждому третьему возбуждается уголовное дело, сообщает BNS со ссылкой на "Актуальную камеру".

Среди районов города в печальной статистике лидирует Ласнамяэ - 40% вызовов получают оттуда.

С насилием в семье в Эстонии связано каждое десятое преступление - это последние данные правоохранительных органов за 2017 год. Половина жертв в последние пять лет подвергались насилию неоднократно.

В Таллинне уже подготовлена программа по предупреждению и раннему вмешательству в случаях семейного насилия. Теперь ее должна утвердить мэрия.

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