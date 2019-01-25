Власти Таллинна намерены бороться с домашним насилием на ранних стадиях

В столице полиция получает в среднем 15 сообщений о семейном насилии ежедневно, из них по каждому третьему возбуждается уголовное дело, сообщает BNS со ссылкой на "Актуальную камеру".
Среди районов города в печальной статистике лидирует Ласнамяэ - 40% вызовов получают оттуда.
С насилием в семье в Эстонии связано каждое десятое преступление - это последние данные правоохранительных органов за 2017 год. Половина жертв в последние пять лет подвергались насилию неоднократно.
В Таллинне уже подготовлена программа по предупреждению и раннему вмешательству в случаях семейного насилия. Теперь ее должна утвердить мэрия.