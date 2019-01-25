Кремль. Иллюстративное фото. ФОТО: Vladimir Vjatkin/Sputnik/Scanpix

Конфиденциальные письма российских чиновников и активистов, украденные хакерами за последние 10 лет, в том числе "почта Суркова", собраны в одном месте и опубликованы под названием "Темная сторона Кремля". Создателям ресурса удалось восстановить данные, которые ранее были удалены, пишет Би-би-си.

"Темная сторона Кремля" появился в "скрытой сети" (Darknet, анонимная сеть для передачи данных в зашифрованном виде) в пятницу, 25 января. Это только часть массива данных из разных стран мира, обобщенных проектом Distributed Denial of Secrets ("Распределенный отказ в секретах"), сокращенно - DDoS.

Публикацию этой базы накануне анонсировало американское издание Daily Beast, сравнивая проект DDoS с WikiLeaks - крупнейшим хранилищем подобных утечек.

Один из основателей DDoS - американская журналистка Эмма Бест. Она рассказала Би-би-си, что в команду DDoS помимо нее входит технический специалист под псевдонимом The Architect (Архитектор) и еще несколько активистов, пожелавших остаться анонимными.

В российском разделе сайта опубликованы шесть архивных файлов общим объемом около 190 гигабайт. В основном это электронные письма и сообщения, отправленные российскими чиновниками и активистами и украденные в разное время различными группами хакеров.

В частности, в состав "Темной стороны Кремля" вошла "почта Суркова", ответственность за взлом которой в 2016 году взяла на себя группа "Украинский киберальянс".

Это были электронные письма, которые хакеры называли перепиской помощника президента Россия Владислава Суркова, курирующего Донбасс. Часть из них касалась ситуации на неподконтрольных Киеву территориях. Сам Сурков ни разу не комментировал вопрос о подлинности этой переписки.

В базе есть и переписка лидера Ассоциации православных экспертов Кирилла Фролова, которую он мог вести с администрацией президента. В этих письмах описываются проекты противодействия евроинтеграции Украины. В 2017 году Фролов подтвердил подлинность части писем - другие, по его словам, могли быть отредактированы. Ответственность за этот взлом также брала на себя хакерская группа "Украинский киберальянс".

Кроме того, в базе DDoS есть ранее выложенные хакерами письма, приписываемые сотрудникам холдинга "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина (СМИ называют его "поваром Путина" и связывают с "фабрикой троллей"), журналисту Александру Будбергу (мужу бывшего пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой) и бывшему пресс-секретарю прокремлевского движения "Наши" Кристине Потупчик.

Большинство утечек, которые публиковались последние 10 лет, позже оказывались недоступны. Они были удалены самими хакерами или владельцами файловых хранилищ. Теперь DDoS собрали их в одном месте и назвали "Темной стороной Кремля".

"У нас были некоторые архивы, другие мы не могли найти больше нигде", - рассказала Би-би-си Эмма Бест. По ее словам, недостающие файлы ее команде помогла восстановить некая частная компания, которая открыла для DDoS свои архивы. Название компании она не называет.

Бест добавила, что, насколько ей известно, никто из ее команды не общался с Joker.buzz - биржей информации, созданной при участии известной российской хакерской группы "Шалтай-Болтай".

Сейчас сайт с базой утечек доступен только для пользователей анонимного браузера Tor и его аналогов.

Незадолго до публикации "Темной стороны Кремля" участники DDoS обнаружили признаки потенциальной хакерской атаки на их сайт, писало Daily Beast. После этого активисты продублировали файлы на дополнительных серверах и сделали несколько офлайн-копий.

"Мы выбрали осторожность", - говорила изданию Бест.

В США Эмма Бест известна своей борьбой за рассекречивание информации о деятельности органов власти. В прошлом году у нее произошел конфликт с WikiLeaks - самой известной организацией, публикующей утечки.

Бест опубликовала внутреннюю переписку активистов организации, включавшую в себя, как она считает, "гомофобные, трансфобные, эйблистские, сексистские, расистские, антисемитские комментарии и другой объективизирующий контент".

Создатель WikiLeaks Ассанж в ответ написал в "Твиттере", что Бест выложила переписку в отместку за то, что ее не приняли на работу в его организацию. Бест это отрицала.