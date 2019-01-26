Полезно: зачем менять положение ковра в комнате?

Это практически мгновенное преображение надоевшего интерьера, не требующее материальных затрат, по мнению специалистов, очень эффективно и стоит быть принятым на вооружение, считает портал Kodustiil.
Иногда хватит мелочи, чтобы старый интерьер начал новую жизнь. Бывает достаточно сесть в центре комнаты и пофантазировать, и изменения сами придут в голову. Если нет денег, но хочется чего-то новенького, не торопитесь выбрасывать белый флаг, пишет purewow.com.
Всего-навсего переставьте мебель и постелите под другим углом ковер, а может быть, оригинально будет смотреться изнанка ковра?
Даже сдвинутая в ту или другую сторону на пару сантиметров мебель, по мнению экспертов, тут же создает совершенно другую атмосферу. А постеленные по-новому или даже перевернутые ковры меняют перспективу и придают жилищу новизну.