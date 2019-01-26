Полезно: зачем менять положение ковра в комнате?

Иногда хватит мелочи, чтобы старый интерьер начал новую жизнь. Бывает достаточно сесть в центре комнаты и пофантазировать, и изменения сами придут в голову. Если нет денег, но хочется чего-то новенького, не торопитесь выбрасывать белый флаг, пишет purewow.com.

Всего-навсего переставьте мебель и постелите под другим углом ковер, а может быть, оригинально будет смотреться изнанка ковра?