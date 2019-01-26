В Москве признали памятником архитектуры здание, в котором работали герои фильма "Служебный роман"

«Доходный дом Хомякова — прекрасно сохранившийся образец модерна. Однако он известен не только благодаря своей великолепной архитектуре. Дело в том, что именно в этом здании находилось статистическое учреждение, где работали герои фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман" — Калугина, Новосельцев и другие. Интересно, что в действительности такого учреждения здесь никогда не было. В советское время здание занимали Московский отдел здравоохранения, Министерство речного флота СССР, Наркомвод СССР. Сейчас в здании располагается Федеральное агентство морского и речного флота, а на первом этаже работает ресторан», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

ФОТО: Кадр из фильма "Служебный роман"

Четырехэтажный дом в центре Москвы был построен в 1899−1900 годах по проекту архитекторов Иллариона Иванова-Шица и Максимилиана Геппенера на месте сгоревшего деревянного дома, который принадлежал Алексею Хомякову (1804–1860) — известному философу и публицисту XIX века. Затем владение перешло к его внучатому племяннику, полному тезке философа. При нем здание и превратилось в доходный дом, а еще два этажа были надстроены в 1931 году. Главный акцент в композиции здания сделан на его угловую часть: ее украшает граненый эркер с колоннадой на втором этаже и балконом на третьем.