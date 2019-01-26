Амфетамин в катафалке и кокаин в желудке: удивительные находки латвийских таможенников

Изначально главной функцией таможни Латвии было взимание налогов, но 15 лет назад Латвия присоединилась к Таможенному союзу ЕС, и теперь главная функция таможни - изымать опасные, запрещенные и поддельные товары.

Так, например, за 2017 год таможенники стран ЕС в общей сложности задержали: 4,6 млрд контрабандных сигарет,

300 тонн наркотических веществ,

41 млн поддельных товаров. *статистика за 2018 год пока не доступна

Свою руку к обнаружению контрабанды приложили и латвийские таможенники. Рассказываем несколько историй обнаружения незаконных товаров и веществ. Некоторые свежие, некоторые - более старые, но от этого, поверьте, не потерявшие свою "перчинку".

Фейковый Nike из Китая

В октябре 2018 года сотрудники таможенного управления СГД, проводя досмотр в Рижском свободном порту, обнаружили в двух контейнерах большое количество контрафактной спортивной обуви Nike - 24 528 пар.

Контейнеры прибыли в Ригу из Китая. Сами понимаете, это еще не доказательство, поэтому кроссовки были переданы на экспертизу официальному представителю Nike. Там подтвердили - обувь поддельная. Если бы кроссовки реализовали, ущерб для владельца товарного знака Nike мог составить почти 3 миллиона евро.

Ранее, в марте, таможенники там же, в порту, задержали более 17 тысяч пар обуви Nike, которая предназначалась для сбыта в России.

Амфетамин в катафалке

Автомобиль-катафалк Chrysler Voyager, в котором находилось четверо молодых мужчин, въезжал на территорию Латвии из Литвы.

При задержании и в ходе досмотра на границе в автомобиле было обнаружено восемь ампул препарата "Диазепекс" и пять одноразовых шприцов.

Входящий в состав медикамента диазепам включен в список поднадзорных Министерству здравоохранения психотропных и наркотических веществ, и для его перевозки необходимы специальные документы.

Но это ещё не всё - под сидениями автомашины были обнаружены пакетики с белым порошкообразным веществом. Им оказался амфетамин.

Кокаин в желудке

в 2012 году 35-летний житель Латвии прилетел в Рижский аэропорт из Аргентины, однако что-то пошло не по плану. Наркокурьера выдало неадекватное поведение: таможенникам показалось странным, что он то смеется, то чуть ли не плачет, а на вопрос, какие туристические объекты видел в Аргентине, он не смог рассказать ничего внятного.

После этого было принято решение доставить подозрительного пассажира в больницу им. Страдиня для углубленной проверки. В прямом смысле этого слова.

ФОТО: Valsts ieņēmumu dienests/Valsts ieņēmumu dienests

Там и выяснилось, что в желудке мужчины находится 61 капсула с жидким кокаином. Это был первый случай в истории Латвии, когда удалось поймать так называемого человека-контейнер, да еще с полным грузом.

ФОТО: Valsts ieņēmumu dienests/Valsts ieņēmumu dienests

Кстати, спустя год "кокаиновую лошадку" приговорили к 7 годам заключения.

40 якорей на границе с Белоруссией

40 якорей к электродвигателям, 23 вала с шестернею, 120 ножей к электрорубанку, 30 приводных ремней, 2 сверлильные машины, 23 сверла и 7 частей корпуса электроинструмента... Да, контрабанда - это не только наркотики и сигареты.

Находка произошла га Латвийско-Белорусской границе во время досмотра в конструкциях автомобиля Volkswagen, которым управлял житель Даугавпилса.

60 кг кокаина

В 2016 году таможенная полиция СГД задержала 60 кг кокаина на сумму почти 6 млн евро. Наркотик был обнаружен в грузе древесного угля из Парагвая. Кокаин был спрятан в двойном дне пакетов с углем. Таких объемов в истории Латвии еще не было. (Здесь, конечно, можно было бы упомянуть историю про кокаин из Кокнесе, но он был обнаружен в результате международной операции Госполиции, поэтому эту историю мы опустим).

Примечательно, что груз из Парагвая прошел через несколько европейских портов, где ничего не было обнаружено. Лучшее в этой истории то, что три сотрудника Таможенной полиции Службы СГД за профессиональные действия были премированы. Министерство финансов на эти цели выделило 30 тысяч евро.

Краденный Porsche Cayenne

Ноябрь 2017. Станция "Даугавпилс". Вагон с 10 легковыми авто, которые провозились из Литвы в Таджикистан.

ФОТО: VID

Таможенники решили проверить VIN-номера всех машин. Один из них оказался поддельным. Кроме того, оказалось, что данный Porsche Cayenne находится в розыске.

Кстати, если вы всё ещё думаете, что спрятать от таможни контрабанду так, чтоб её не нашли, - раз плюнуть, посмотрите несколько галерей:

Галерея: Таможня обнаружила 16,96 миллионов контрабандных сигарет из Беларуси

Галерея: Контрабандные сигареты в газовых баллонах