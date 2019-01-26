Результаты голосования: самое ужасное в интерьере за последние 50 лет

В опросе участвовало 2000 человек, и результат был таков: 40% участников голосования признали самым ужасным трендом в интерьере за последние 50 лет... коврик в туалете и комбинацию из коврика под ноги и мягкого покрытия на сиденье, а также "накидушку" на бачок из такого же материала, написал House Beautiful о проведенном концерном Samsung опросе.

Много голосов "против" получили также чучела, ковровые покрытия с "животным" рисунком и выкрашенные в мерзкий зеленый цвет туалеты и ванные, который в опросе тактично называется цветом авокадо и который хорошо помнит поколение, родившееся в СССР.

Самым неприятным дизайном интерьера был выбран дизайн 70-х годов, на втором месте по противности - 80-е. Третье место заняли 60-е годы.

Президент Британского института дизайна интерьера Дэниэль Хэпвуд сказал, что ему было очень интересно узнать, какие предпочтения в интерьере участники опроса пронесли сквозь десятилетия. «Я согласен, что множество интерьерных трендов должны остаться только на страницах книг по истории интерьера», - отметил он.

По итогам голосования: 25 самых ужасных трендов за последние полвека

1. Ковры в туалете

2. Чучела

3. Грязно-зеленые стены в ванной

4. Мебель с цветочным рисунком

5. Водяные кровати

6. Текстурная штукатурка

7. Ковры в ванной

8. Ванные, покрашенные в два цвета

9. Этнические орнаменты и детали

10. Искусственный камень

11. Орнаменты с изображением животных и их шкур

12. Мотивационные цитаты на стенах

13. Ковры на стенах

14. Портьеры на дверях

15. Минибары в гостиных

16. Биде

17. Круглые кровати

18. Сделанные в фотоателье семейные портреты

19. Стиль шебби-шик

20. Длинноворсовые ковры

21. Плетеная мебель не на террасе, а внутри

22. Бордюры

23. Массивные шторы

24. Мебельные секции с телевизором внутри