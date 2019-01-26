Результаты голосования: самое ужасное в интерьере за последние 50 лет

Что именно в интерьере считается самым ужасным, безвкусным, убогим за последние полвека? Участники большого опроса были единогласны, передает Kodustiil.
В опросе участвовало 2000 человек, и результат был таков: 40% участников голосования признали самым ужасным трендом в интерьере за последние 50 лет... коврик в туалете и комбинацию из коврика под ноги и мягкого покрытия на сиденье, а также "накидушку" на бачок из такого же материала, написал House Beautiful о проведенном концерном Samsung опросе.
Много голосов "против" получили также чучела, ковровые покрытия с "животным" рисунком и выкрашенные в мерзкий зеленый цвет туалеты и ванные, который в опросе тактично называется цветом авокадо и который хорошо помнит поколение, родившееся в СССР.
Самым неприятным дизайном интерьера был выбран дизайн 70-х годов, на втором месте по противности - 80-е. Третье место заняли 60-е годы.
Президент Британского института дизайна интерьера Дэниэль Хэпвуд сказал, что ему было очень интересно узнать, какие предпочтения в интерьере участники опроса пронесли сквозь десятилетия. «Я согласен, что множество интерьерных трендов должны остаться только на страницах книг по истории интерьера», - отметил он.
По итогам голосования: 25 самых ужасных трендов за последние полвека
1. Ковры в туалете
2. Чучела
3. Грязно-зеленые стены в ванной
4. Мебель с цветочным рисунком
5. Водяные кровати
6. Текстурная штукатурка
7. Ковры в ванной
8. Ванные, покрашенные в два цвета
9. Этнические орнаменты и детали
10. Искусственный камень
11. Орнаменты с изображением животных и их шкур
12. Мотивационные цитаты на стенах
13. Ковры на стенах
14. Портьеры на дверях
15. Минибары в гостиных
16. Биде
17. Круглые кровати
18. Сделанные в фотоателье семейные портреты
19. Стиль шебби-шик
20. Длинноворсовые ковры
21. Плетеная мебель не на террасе, а внутри
22. Бордюры
23. Массивные шторы
24. Мебельные секции с телевизором внутри
25. Наклейки и трафареты на стенах