Сб, 26.01.2019
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В Таллинне подскочили цены на бензин

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Заправка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

На минувшей рабочей неделе цены на горючее в Риге не изменились, в Вильнюсе понизились, а в Таллине повысились, свидетельствуют данные агентства BNS.

Самые дорогие в столицах стран Балтии бензин и дизельное топливо, как и на предыдущей неделе, продавались в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цены на бензин  95-й марки и дизтопливо не изменились и составили 1,194 евро за литр.

В Вильнюсе 95-й бензин на АЗС "Circle K" подешевел на 2,3% - до 1,06 евро за лит, дизтопливо - на 1,3%, до 1,06 евро за литр.

В Таллине бензин 95-й марки подорожал на 2,4% - до 1,299 евро за литр, дизтопливо - на 3,9%, до 1,329 евро за литр

Цена автогаза на минувшей неделе в столицах всех трех стран Балтии не изменилась. В Риге он по-прежнему стоил 0,605 евро, в Таллине - 0,629 евро, в Вильнюсе - 0,493 евро за литр.

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