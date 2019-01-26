В Таллинне подскочили цены на бензин

Самые дорогие в столицах стран Балтии бензин и дизельное топливо, как и на предыдущей неделе, продавались в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цены на бензин 95-й марки и дизтопливо не изменились и составили 1,194 евро за литр.

В Вильнюсе 95-й бензин на АЗС "Circle K" подешевел на 2,3% - до 1,06 евро за лит, дизтопливо - на 1,3%, до 1,06 евро за литр.

В Таллине бензин 95-й марки подорожал на 2,4% - до 1,299 евро за литр, дизтопливо - на 3,9%, до 1,329 евро за литр