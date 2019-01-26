В Таллинне подскочили цены на бензин

На минувшей рабочей неделе цены на горючее в Риге не изменились, в Вильнюсе понизились, а в Таллине повысились, свидетельствуют данные агентства BNS.
Самые дорогие в столицах стран Балтии бензин и дизельное топливо, как и на предыдущей неделе, продавались в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.
В Риге на АЗС "Circle K" цены на бензин 95-й марки и дизтопливо не изменились и составили 1,194 евро за литр.
В Вильнюсе 95-й бензин на АЗС "Circle K" подешевел на 2,3% - до 1,06 евро за лит, дизтопливо - на 1,3%, до 1,06 евро за литр.
В Таллине бензин 95-й марки подорожал на 2,4% - до 1,299 евро за литр, дизтопливо - на 3,9%, до 1,329 евро за литр
Цена автогаза на минувшей неделе в столицах всех трех стран Балтии не изменилась. В Риге он по-прежнему стоил 0,605 евро, в Таллине - 0,629 евро, в Вильнюсе - 0,493 евро за литр.