Эстонская фристайлистка Келли Сильдару выиграла золото в слоупстайле на X-Games в Аспене

Эстонская фристайлистка Келли Сильдару выиграла золотую медаль в слоупстайле на Всемирных экстремальных играх (X-Games), которые проходят в США в городе Аспен (штат Колорадо), пишет BNS.
Сильдару уже в третий раз победила в слоупстайле на X-Games. В решающей попытке она получила 99 баллов.
Лидером соревнований Сильдару стала уже после первой попытки, получив 94,33 балла. Во второй попытке 16-летняя фристайлистка улучшила результат - 96,66 балла.
Второе место у олимпийской чемпионки Сары Хёффлин (Швейцария), набравшей 90 баллов. Третье место заняла американка Мэгги Войсин - 87,66 балла.
Днем ранее Сильдару завоевала серебряную медаль в хафпайпе.
Сильдару выигрывала слоупстайл на X-Games в 2016 и 2017 году. В прошлом году она пропустила Всемирные экстремальные игры из-за травмы колена.