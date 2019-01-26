Умер композитор Мишель Легран

В возрасте 22 лет Легран записал свой первый альбом I Love Paris, который стал одной из самых продаваемых пластинок инструментальной музыки.

За свою жизнь Легран написал более 200 композиций, прозвучавших в кинофильмах. Однако наибольшую известность ему принес фильм "Шербурские зонтики", вышедший на экраны в 1964 году.

Также Легран выступал как дирижер и джазовый пианист. Одну из премий "Грэмми" он получил за джазовый альбом Dingo. В рамках джазового направления он сотрудничал с такими музыкантами, как Майлс Дэйвис, Джон Колтрейн, Билл Эванс, Фил Вудс, Бен Уэбстер.