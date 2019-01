Умер композитор Мишель Легран

Французский композитор трижды удостаивался самой влиятельной кинопремии в США "Оскар" за лучшую музыку к фильму: в 1969 году за песню The Windmills of Your Mind в фильме "Афера Томаса Крауна", в 1972 году за саундтрек к фильму "Лето 42-го", в 1984 году за композиции к фильму "Йентл". Всего он номинировался на эту премию 13 раз.