"Людям просто жрать нечего". Русским языком - о политическом кризисе в Венесуэле

Можете себе представить, до чего довели страну? Людям нечего в этом месте жрать вообще. Они производили какао и кофе, но потом правительство ввело регулирование на эти продукты, и экспорт пропал. Если ты хочешь, отдай бесплатно, но экспортировать ты не можешь. Люди вырубили свои плантации и выращивают корешки наподобие картошки. Единственное, что можно экспортировать из Венесуэлы без какого-либо ограничения, это тыква. Вам вот нужна тыква? Я не думаю.

Знаете, какую закономерность заметили венесуэльцы, какая у них примета? Если Путин позвонил Мадуро во время протестов оппозиции, жди Сечина на подписание нефтяного контракта.

Но здесь дети после школы ходят посмотреть на шаурму. И я не знаю ни одного человека из своего окружения - сотрудника, друга, партнера, - который бы поддерживал Николаса Мадуро. Обращу ваше внимание на то, откуда берутся такие цифры мнимой поддержки [Мадуро]. Когда ты голосуешь, ты должен предъявить в избирательную машину (вероятно, имеется в виду электронная урна. - Би-би-си) удостоверение личности, и машина отсканирует его.

После победы оппозиции на парламентских выборах тем людям, которые голосовали за оппозицию, перестали выдавать продуктовые наборы. Можно ли говорить о какой-то тайне голосования? На последних выборах губернатора имел место откровенный подкуп со стороны мадуристов. Людям давали продуктовые наборы, а взамен тебя провожали к этой машине [для голосования] и следили, чтобы ты правильно нажимал эти кнопочки.

Вот буквально вчера я получил сообщение, что контейнер с продовольствием, которое мы сюда импортируем, задерживается еще на месяц. Уж не знаю - из-за этой ситуации [политического кризиса] или нет. И одна знакомая меня спрашивает: "Владимир, а как там с макаронами?" Я говорю: "Вы знаете, синьора Эухениа, похоже, придется подождать еще месяц". И она смотрит на меня со слезами на глазах и говорит: "Ну как же так? Мы же все умрем!"

И после этого говорят, что это проамериканская оппозиция вывела на улицы подкупленных сторонников! Какая проамериканская оппозиция?! Да людям нечего жрать просто! Они вышли в последнем своем конвульсионном дергании, чтобы попытаться хоть что-то изменить.

Владимир Лисенко, житель Каракаса, инженер-электрик в государственном ведомстве

Это целое дело - у нас сейчас два президента, два парламента, страна разделена на две части, а люди с голоду умирают…

Он [Мадуро] покупает голоса - дает каждый месяц бедным людям ящик продуктов, деньги дает по карточкам. Но большинство жителей богатых районов против этого правительства, которое сейчас управляет страной. Он бедным людям дает квартиры с мебелью - все бесплатно. Здесь китайцы, русские и белорусы строили хорошие здания, и он дарит людям квартиры - покупает голоса.