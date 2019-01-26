Галерея: квартира с нежным цветочным интерьером ищет любителей розового

Квартира ухожена, это видно даже на фотографиях, на полу - натуральный паркет елочкой, хорошая сантехника. Дизайн, правда, несколько устарел: цветные потолки - розово-лиловый в гостиной и карминно-красный в кабинете, а также обои в цветочек в спальне и прихожей, да и плитка двух цветов с бордюром в санузле - на любителя. Кухонной мебели тоже не один год, но она, судя по всему, отлично сохранилась.