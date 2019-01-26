Галерея: квартира с нежным цветочным интерьером ищет любителей розового

Эта большая трехкомнатная квартира находится в импозантном доме на улице Лаутера, 1, а ее окна выходят на бульвар Рявала.
Дом построен в 1958 году в стиле позднего сталинизма и является составной частью представительного архитектурного ансамбля на углу улиц Лаутери и Рявала.
Общая площадь квартиры - 69 квадратных метров, из которых гостиная занимает 18 м2, кабинет - 15 м2, спальня - 16 м2, прихожая - 10 м2, ванная - 6 м2 и туалет - 4 м2.
Квартира ухожена, это видно даже на фотографиях, на полу - натуральный паркет елочкой, хорошая сантехника. Дизайн, правда, несколько устарел: цветные потолки - розово-лиловый в гостиной и карминно-красный в кабинете, а также обои в цветочек в спальне и прихожей, да и плитка двух цветов с бордюром в санузле - на любителя. Кухонной мебели тоже не один год, но она, судя по всему, отлично сохранилась.
Парковка автомобиля в закрытом дворе обойдется в 10 евро в месяц.
Другие фоторафии и информация о продаже находятся ЗДЕСЬ.