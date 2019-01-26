Сб, 26.01.2019
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Писатель предложил продавать деятелям культуры алкоголь и после 22.00

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П.И. Филимонов.

ФОТО: Алар Мадиссон / архив автора

Алкогольную политику в Эстонии необходимо смягчить, разрешив в виде исключения деятелям культуры покупать алкогольные напитки и после 22:00, заявил писатель П.И. Филимонов на "Политическом празднике" в Гильдии св. Канута при обсуждении вопроса о том, можно ли выиграть выборы культурной политикой, пишет RusERR.

Писатель по этому поводу сделал три заявления. Во-первых, государственная культурная политика должна быть такой, чтобы слова "культура" и "политика" одновременно в одной фразе не употреблялись.

Во-вторых, помимо "Капитала культуры" нужны и другие финансирующие культуру фонды, которые были бы только косвенно связаны с государством, а в длительной перспективе культуру от влияния государства следует освободить.

В-третьих, для деятелей культуры следует смягчить политику продажи алкоголя.

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