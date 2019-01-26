Писатель предложил продавать деятелям культуры алкоголь и после 22.00

Алкогольную политику в Эстонии необходимо смягчить, разрешив в виде исключения деятелям культуры покупать алкогольные напитки и после 22:00, заявил писатель П.И. Филимонов на "Политическом празднике" в Гильдии св. Канута при обсуждении вопроса о том, можно ли выиграть выборы культурной политикой, пишет RusERR.