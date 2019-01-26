Пассажиры автобусов встревожили полицию

Пыхьяская префектура сообщает в социальных сетях, что лишь немногие пассажиры автобусов на время поездки пристегиваются ремнями безопасности.
«В четверг полицейские проверили, насколько прилежно пользуются ремнями безопасности пассажиры автобусов. При входе в автобусы они слышали, как пассажиры только начинают пристегиваться. Всего было проверено полсотни автобусов и только в нескольких отдельных ремни безопасности были застегнуты у всех людей», - отметила Пыхьяская префектура.
«От ремня безопасности бывает польза только если пристегиваться им при каждой автобусной поездке, а не только при виде полицейских», - добавила префектура.