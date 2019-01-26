Вс, 27.01.2019
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  • При продаже недвижимости иногда стоит отвлечься от высоких технологий

При продаже недвижимости иногда стоит отвлечься от высоких технологий

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Приглашение. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Alla Rudenko/PantherMedia / Alla Rudenko/Scanpix

Тенденции в сфере недвижимости и тактика продаж меняются почти каждый год, но  одна вещь, о которой нельзя забывать, во многом зависит только от человека, утверждает портал Kodustiil.

Мир меняется, но недвижимость вечна. Однако маркетинговые практики и практики продаж с течением времени также меняются. По словам Марис Пукк, руководителя проектов по маркетингу бюро недвижимости Arco Vara, сейчас, продавая и покупая недвижимость, люди могли бы уделять больше внимания  самому простому: личным встречам, которые подчас дают гораздо лучший результат, чем обмен электронными письмами.

Для людей важно находить себе подобных, с похожими убеждениями, с аналогичным  отношением к событиям, причем общение с такими родственными душами должно отличаться простотой. Поэтому очень важно, чтобы в век умных домов и высоких технологий человеческое общение не было потеряно.

 «Не позволяйте технологиям взять над вами верх! SMS, электронная переписка, мгновенные сообщения в мессенджере и социальных сетях великолепны, но в качестве альтернативы можно использовать личные встречи, отправлять по обычной почте  открытки, приглашать на обед или чашку кофе», - советует  Пукк.

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