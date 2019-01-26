При продаже недвижимости иногда стоит отвлечься от высоких технологий

Мир меняется, но недвижимость вечна. Однако маркетинговые практики и практики продаж с течением времени также меняются. По словам Марис Пукк, руководителя проектов по маркетингу бюро недвижимости Arco Vara, сейчас, продавая и покупая недвижимость, люди могли бы уделять больше внимания самому простому: личным встречам, которые подчас дают гораздо лучший результат, чем обмен электронными письмами.

Для людей важно находить себе подобных, с похожими убеждениями, с аналогичным отношением к событиям, причем общение с такими родственными душами должно отличаться простотой. Поэтому очень важно, чтобы в век умных домов и высоких технологий человеческое общение не было потеряно.