Сб, 26.01.2019
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Вид на жительство за миллион евро получили трое инвесторов

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: WMP Traffic / SWNS / WMP Traffic / SWNS

На основании специального вида на жительство, предусмотренного для крупных инвесторов, в 2018 году вид на жительство в Эстонии получили три человека, пишет Rus.ERR.

С 2017 года Закон об иностранцах разрешает выдавать виды на жительство иностранцам, которые сделали прямые инвестиции в предприятие, внесенное в коммерческий регистр Эстонии в размере не менее одного миллиона евро.

При этом крупный инвестор не должен иметь реального места жительства в Эстонии, и не обязан регистрировать эстонское место жительства в регистре населения.

В Эстонии специальный вид на жительство для крупных инвесторов был введен с целью привлечения иностранных инвестиций, чтобы тем самым оказывать положительное влияние на экономику.

Инвестиции должны быть постоянными в течение срока действия вида на жительство.

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