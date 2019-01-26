Крик души местного жителя: химзавод в Кивиыли превращает жизнь в ад

Более чем шестьдесят лет назад у меня забрали родной дом и землю. Вместе с другими репрессированными увезли в Сибирь, откуда я вернулся на родину в поселок Сонда три десятилетия назад.

Когда я смотрю на происходящее в Сонда, начинает казаться, что история повторяется и государство опять хочет отобрать у меня дом. На этот раз ради химического завода в Кивиыли, который хочет получить побольше прибыли. Как забирали дома тогда, так хотят сделать и сейчас.

У нас многое изменилось после того, как здесь появилась шахта. Мы часто слышим мощные взрывы, от которых трясется земля и дребезжат оконные стекла и посуда в шкафу. Это пугает животных и заставляет собак прятаться в сараи.

У нас пустые колодцы. Однажды колодцы соседей были пустыми все лето и вода была лишь в глубоких буровых колодцах. Химический завод позволил построить новую водную трассу, сначала качество воды там было низким, но теперь, после множества жалоб, качество питьевой воды можно считать удовлетворительным.

Мы живем как в пустыне, с пылью беда. Летом, когда ветер с севера, через каждые два-три дня приходится мыть окна. Автомобиль во дворе лучше не оставлять, за день он покрывается серым слоем.

Если, согласно договору, расстояние от границы шахты до населенного пункта должно составлять четыре километра, то измеряй, как хочешь, но от шахты, находящейся на краю моего поля, до первого дома - всего 400 метров. Каким образом работы в шахтах можно проводить так близко к поселку?

Сначала обещали, что работы в шахте не повлияют на земли и химический завод в Кивиыли рекультивирует пострадавшие земли, однако это все лишь записано на бумаге. Помимо этого вместо пашни лежат кучи камней, поверхность земли и находящиеся под ней песок, гравий и плитняк смешаны, как на месте военных действий. Такого беспорядка я не видел даже в Сибири.

Часто хожу фотографировать природу и обратил внимание на изменения в жизни животных и насекомых после появления шахты. Например, вибрации и взрывы не дают больше пчелам спокойно перезимовать. В прошлом ноябре аккуратно открыл улий и злые пчелы пулей вылетели оттуда и стали недоуменно кружить над снегом.

Смертность от рака у нас очень высокая и лишь возрастает. Рак не волнуют ни возраст, ни активность. Я не понимаю, почему у государства цель любой ценой зарабатывать на сланце, а жизнь и здоровье людей не ценят.