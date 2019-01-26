Российский корвет «Стойкий» проведет ракетные стрельбы на Балтике

Российский корвет «Стойкий» в начале следующей недели проведет ракетные стрельбы в Балтийском море, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.
«В акватории Балтийского моря экипаж корвета "Стойкий" отработает действия при ведении морского боя по надводным и морским целям, в ходе которых военные моряки выполнят ракетные стрельбы с использованием противокорабельного комплекса "Уран"», - говорится в сообщении министерства.
По данным военного ведомства, стрельбы запланированы на 28 января. Помимо этого экипаж корвета также отработает поражение воздушных мишеней, имитирующим противокорабельные ракеты с помощью зенитно-ракетного комплекса «Редут».