Эстонский производитель построит в Латвии котельную

Котельная начнет производство теплоэнергии для теплофикационной сети в 2020 году. Общая стоимость проекта составляет около 5 млн евро, 1,66 млн от этой суммы поступают из фонда сплочения ЕС, сообщает Adven. Проект предусматривает установку котла мощностью 9 мегаватт и конденсатора дымовых газов мощностью 1,5 мегаватт.

Валмиера расположена в 50 км от границы с Эстонией. Через город протекает река Гауя, поэтому его теплофикационная сеть поделена на два района. На одном берегу реки жителей города уже сейчас снабжает теплоэнергией работающая на древесной щепе котельная мощностью 5 мегаватт. На втором берегу, где расположена основная городскач сеть, теплоэнергию производит расположенная в центре города газовая котельная. Цель договора — перевести производство теплоэнергии в городе на возобновляемое биотопливо и перенести все производство на окраину города. Переход на биотопливо считает важным и местная городская администрация.

Сейчас Adven Latvia производит 70 процентов теплоэнергии из природного газа. Большая доля древесной щепы в производстве теплоэнергии позволит добиться большей независимости от поставщиков природного газа и более стабильной цены, а благодаря использованию сырья от местных предпринимателей деньги будут оставаться в экономике страны. По решению мэрии Валмиеры, нужно стремиться к большему разнообразию видов топлива в производстве теплоэнергии, чтобы тем самым добиться более стабильного и экологичного производства.