Рейнсалу: предатель не должен быть переведен в тюрьму открытого типа

Руководство Тартуской тюрьмы решило перевести отбывающего наказание за госизмену Хермана Симма из тюрьмы закрытого типа в тюрьму открытого типа, поскольку он является послушным заключенным, у него не было замечено склонности к побегу, он не имел дисциплинарных наказаний и не нуждался в усиленном надзоре, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру" на эстонском языке
По мнению министра юстиции Урмаса Рейнсалу, это решение не соответствует характеру преступлений, совершенных Симмом.
"Он фактически предавал эстонское государство на протяжении более десяти лет, систематически работал на благо российского государства, делая это при оказанном ему очень высоком государственном доверии. И из общих профилактических соображений я посчитал, что было бы целесообразно заблокировать его возможный перевод в открытую тюрьму, что означало бы, что он будет в течение дня находиться среди людей. По моей оценке, он должен до конца наказания, вынесенного ему судом, содержаться в тюрьме закрытого типа", - пояснил Урмас Рейнсалу.