Рейнсалу: предатель не должен быть переведен в тюрьму открытого типа

"Он фактически предавал эстонское государство на протяжении более десяти лет, систематически работал на благо российского государства, делая это при оказанном ему очень высоком государственном доверии. И из общих профилактических соображений я посчитал, что было бы целесообразно заблокировать его возможный перевод в открытую тюрьму, что означало бы, что он будет в течение дня находиться среди людей. По моей оценке, он должен до конца наказания, вынесенного ему судом, содержаться в тюрьме закрытого типа", - пояснил Урмас Рейнсалу.