ФРГ, Франция и Испания усиливают давление на Мадуро

Германия, Франция и Испания усиливают давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Три страны в субботу, 26 января, объявили, что признают временным главой государства спикера парламента Хуана Гуайдо в том случае, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы, передает Deutsche Welle.
"Народ Венесуэлы должен иметь возможность определить свое будущее свободно и в безопасности. Если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы, то мы готовы признать временным президентом Хуана Гуайдо, который запустит такой политический процесс", - написала в своем микроблоге в Twitter заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.
Das Volk Venezuelas muss frei u. in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können. Werden nicht binnen 8 Tagen Wahlen angekündigt, sind wir bereit, Juan Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen, der einen solchen polit. Prozess einleitet; arbeiten eng mit europ. Partnern.— Martina Fietz (@m_fietz) 26 января 2019 г.
Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что он призвал к такому шагу и Евросоюз.
На фоне глубокого экономического кризиса в Венесуэле и непрекращающихся протестов против Мадуро, спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным президентом страны. Его уже признали в этой должности США и целый ряд других государств. Россия назвала события в Венесуэле попыткой государственного переворота. Китай призвал США не вмешиваться в дела Венесуэлы.