ФРГ, Франция и Испания усиливают давление на Мадуро

"Народ Венесуэлы должен иметь возможность определить свое будущее свободно и в безопасности. Если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы, то мы готовы признать временным президентом Хуана Гуайдо, который запустит такой политический процесс", - написала в своем микроблоге в Twitter заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

Das Volk Venezuelas muss frei u. in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können. Werden nicht binnen 8 Tagen Wahlen angekündigt, sind wir bereit, Juan Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen, der einen solchen polit. Prozess einleitet; arbeiten eng mit europ. Partnern. — Martina Fietz (@m_fietz) 26 января 2019 г.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что он призвал к такому шагу и Евросоюз.