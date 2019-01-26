Фото: грузовик и микроавтобус вылетели с дороги

Сегодня в Пярнумаа из-за скользкой дороги в кювете оказались грузовик и микроавтобус. К счастью, никто не пострадал, передает Pärnu Postimees.
В группе Facebook «Liiklus- ja patrulliinfo Pärnus» сообщили, что на окружной дороге Сауга выехал с дороги и застрял грузовик. По предварительным данным, это не привело к пробкам.
Также в посте говорится, что примерно в километре от заправки Нурме в сторону Таллинна также в кювет вылетел фургон.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Виктории Корпан, причиной происшествий стала скользкая дорога. Люди не пострадали.