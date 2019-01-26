Фото: грузовик и микроавтобус вылетели с дороги

Sauga ringtee ФОТО: Erakogu

В группе Facebook «Liiklus- ja patrulliinfo Pärnus» сообщили, что на окружной дороге Сауга выехал с дороги и застрял грузовик. По предварительным данным, это не привело к пробкам.

Также в посте говорится, что примерно в километре от заправки Нурме в сторону Таллинна также в кювет вылетел фургон.