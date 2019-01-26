Наоми Осака стала победительницей Australian Open

"Я постаралась показать все, на что способна. Большое спасибо директору турнира, главному судью, болбоям, спонсорам, ну и моей команде. Я не верила, что мне удастся завершить турнир победой. Конечно, я готовила победную речь, но забыла ее от начала и до конца… Всем спасибо", - сказала японка во время церемонии награждения.