Наоми Осака стала победительницей Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака, переиграв в финальном матче Открытого чемпионата Австралии Петру Квитову из Чехии со счетом 7:6, 5:7, 6:4, стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет 44,5 млн долларов, передает Newsru.com.
Решающая встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Ранее соперницы не играли друг против друга.
"Я постаралась показать все, на что способна. Большое спасибо директору турнира, главному судью, болбоям, спонсорам, ну и моей команде. Я не верила, что мне удастся завершить турнир победой. Конечно, я готовила победную речь, но забыла ее от начала и до конца… Всем спасибо", - сказала японка во время церемонии награждения.
21-летняя Осака выиграла второй в карьере и второй подряд турнир Большого шлема. В 2018 году она победила на Открытом чемпионате США, переиграв в финале американку Серену Уильямс, которая закатила по ходу встречи очередной скандал.
Также в ее активе один выигранный турнир WTA - в прошлом году она победила в Индиан-Уэллсе. Благодаря сегодняшнему успеху японка с понедельника возглавит рейтинг WTA.
Naomi Osaka blew three championship points in the second set.— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
She left the court in tears.
But the 21-year-old refocused, and now she's an #AusOpen champion. pic.twitter.com/JVUQET3Rtz