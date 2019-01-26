Сб, 26.01.2019
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Наоми Осака стала победительницей Australian Open

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Японская теннисистка Наоми Осака, переиграв в финальном матче Открытого чемпионата Австралии Петру Квитову из Чехии со счетом 7:6, 5:7, 6:4, стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет 44,5 млн долларов, передает Newsru.com.

Решающая встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Ранее соперницы не играли друг против друга.

"Я постаралась показать все, на что способна. Большое спасибо директору турнира, главному судью, болбоям, спонсорам, ну и моей команде. Я не верила, что мне удастся завершить турнир победой. Конечно, я готовила победную речь, но забыла ее от начала и до конца… Всем спасибо", - сказала японка во время церемонии награждения.

21-летняя Осака выиграла второй в карьере и второй подряд турнир Большого шлема. В 2018 году она победила на Открытом чемпионате США, переиграв в финале американку Серену Уильямс, которая закатила по ходу встречи очередной скандал.

Также в ее активе один выигранный турнир WTA - в прошлом году она победила в Индиан-Уэллсе. Благодаря сегодняшнему успеху японка с понедельника возглавит рейтинг WTA.

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