Он может быть опасен: если вы видели этого мужчину, срочно звоните в полицию

В магазине на тот момент находилась одна сотрудница, которая упала и получила ушиб головы, но повреждения, к счастью не были серьезными. Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается.

У полиции есть основание подозревать в совершении ограбления 34-летнего Александра (на фото), который совершал ранее подобные преступления.

"Полицейские сейчас активно занимаются розыском подозреваемого в совершении преступления Александра. Этот человек может быть опасен и поэтому просим всех, кто видел Александра начиная с вечера пятницы либо имеет какую-то информацию о том, где он может находиться, немедленно позвонить на номер 112", - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми.