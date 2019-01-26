Сб, 26.01.2019
"Хочу спросить у Юри и его друзей: а они не торопятся? Я все еще жив". Эдгар Сависаар
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Он может быть опасен: если вы видели этого мужчину, срочно звоните в полицию

Он может быть опасен: если вы видели этого мужчину, срочно звоните в полицию

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Подозреваемый в ограблении Александр.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

25 января в 18.40 в Кохтла-Ярве, в Ахтместкой части города, в ломбарде на улице Малева произошло ограбление, в ходе которого была разбита витрина и украдены ювелирные украшения.

В магазине на тот момент находилась одна сотрудница, которая упала и получила ушиб головы, но повреждения, к счастью не были серьезными. Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается.

У полиции есть основание подозревать в совершении ограбления 34-летнего Александра (на фото), который совершал ранее подобные преступления.

"Полицейские сейчас активно занимаются розыском подозреваемого в совершении преступления Александра. Этот человек может быть опасен и поэтому просим всех, кто видел Александра начиная с вечера пятницы либо имеет какую-то информацию о том, где он может находиться, немедленно позвонить на номер 112", - сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Урмас Эльми.

Для выяснения всех обстоятельств данного происшествия полицией начато уголовное делопроизводство на основании статьи о разбое.

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