Галерея: на Ратушной площади открылся елочный лабиринт

Старейшина Кесклинна Владимир Свет вместе с мэром Таави Аасом открыл в субботу на Ратушной площади в Таллинне елочный лабиринт, передает Postimees.
Рождественская елка на Ратушной площади осталась без украшений, она стоит в окружении маленьких елок, украшавших до сей поры Старый город.
"Чтобы рождественские елки доставили как можно больше радости, мы решили и в этом году сделать на Ратушной площади елочный лабиринт. Тем более, что прошлой зимой открытый к масленице лабиринт оказался очень популярным. Сегодня мы назовем его солнечным лабиринтом, поскольку, согласно эстонскому народному календарю, открытию предшествовал Павлов день, который считается серединой зимы. Также символизирует победу света над тьмой и наш солнечный лабиринт", - пояснил старейшина Кесклинна Владимир Свет.
Лабиринт открыли вместе с мэром Таави Аасом. О Павловом дне рассказывала фольклорист Марью Кыйвупуу.
Солнечный лабиринт будет находится на Ратушной площади в течение двух недель.