Галерея: на Ратушной площади открылся елочный лабиринт

"Чтобы рождественские елки доставили как можно больше радости, мы решили и в этом году сделать на Ратушной площади елочный лабиринт. Тем более, что прошлой зимой открытый к масленице лабиринт оказался очень популярным. Сегодня мы назовем его солнечным лабиринтом, поскольку, согласно эстонскому народному календарю, открытию предшествовал Павлов день, который считается серединой зимы. Также символизирует победу света над тьмой и наш солнечный лабиринт", - пояснил старейшина Кесклинна Владимир Свет.