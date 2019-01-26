Картина дня: поиски опасного преступника, инцидент на пляже Штромка и дерзкий угон из-под носа у полиции

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.
В Таллинне ребенок провалился под лед
В Таллинне на пляже Штромка сегодня во второй половине дня ребенок провалился под лед. К счастью, он смог сам выбраться на берег. Читать далее...
Сел в такси и исчез: в Таллинне пропал 35-летний мужчина
35-летний Эуген ушел из дома в волости Виймси 25 января в 6 часов утра. В последний раз близкие общались с ним вчера в 6.40 утра и после этого связаться с ним не удается. Читать далее...
Полторы тысячи жителей Таллинна остались без электричества
В Таллинне сегодня вечером произошел сбой в подаче электричества и около 1500 клиентов остались без света. Читать далее...
В России в кафе прогремел взрыв, пострадали 35 человек
Информация о возгорании в кафе "Рандеву" поступила в 16:56. В помещении произошел взрыв газового баллона. Начался пожар на площади 55 кв.м. В момент взрыва в кафе находились 35 человек, в том числе трое детей. Читать далее...
Морозы скоро отступят? Синоптики рассказали, когда в Эстонии потеплеет
По данным службы погоды Эстонии, в начале предстоящей недели ожидаются морозы и метели, но затем постепенно потеплеет. Читать далее...
В Бразилии прорвало дамбу, около 300 человек пропали без вести
На железорудной шахте на юго-востоке Бразилии обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых. На данный момент известно как минимум о девяти погибших, около 300 человек числятся пропавшими без вести. Читайте далее...
Умер композитор Мишель Легран
Во Франции скончался всемирно известный композитор, обладатель трех кинопремий "Оскар", пяти премий "Грэмми" и премии "Золотой глобус" Мишель Легран, ему было 86 лет, передает в субботу Интерфакс со ссылкой на газету "Монд". Читайте далее...
Дерзкий угон: преступники увели машину прямо из-под носа полиции и вышли сухими из воды
Не так давно Postimees писал, что автомобиль, который проходил по делу как вещественное доказательство, играючи угнали с полицейской парковки Ляэнеской префектуры. На этой неделе выяснилось, что темная фигура, которая без особых усилий подняла часть металлического ограждения, зашла на территорию и через мгновение уже уехала на машине, избежала правосудия. Читайте далее...
Галерея: в Синиаллику столкнулись два автомобиля
В пятницу, около девяти часов вечера, на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Синиаллику, волость Вильянди, произошла авария, в ходе которой столкнулись два автомобиля, сообщил находившийся на месте происшествия фотограф Sakala Кенно Соо. Читайте далее...
В Таллинне подскочили цены на бензин
На минувшей рабочей неделе цены на горючее в Риге не изменились, в Вильнюсе понизились, а в Таллине повысились, свидетельствуют данные агентства BNS. Читайте далее...
Эстонская фристайлистка Келли Сильдару выиграла золото в слоупстайле на X-Games в Аспене
Эстонская фристайлистка Келли Сильдару выиграла золотую медаль в слоупстайле на Всемирных экстремальных играх (X-Games), которые проходят в США в городе Аспен (штат Колорадо). Читайте далее...
"Людям просто жрать нечего". Русским языком - о политическом кризисе в Венесуэле
Закрытые магазины, рост цен, остановка транспорта и люди, уехавшие на митинги, - так жители Венесуэлы описывают происходящее сейчас в стране. Читайте далее...
Эве Тобиас ушла с поста руководителя Таллиннского приюта для животных
На минувшей неделе в соцсетях стала активно распространяться информация о том, что руководитель Таллиннского приюта для животных Эве Тобиас ушла со своей должности. Читайте далее...
Пассажиры автобусов встревожили полицию
Пыхьяская префектура сообщает в социальных сетях, что лишь немногие пассажиры автобусов на время поездки пристегиваются ремнями безопасности. Читайте далее...
Вид на жительство за миллион евро получили трое инвесторов
На основании специального вида на жительство, предусмотренного для крупных инвесторов, в 2018 году вид на жительство в Эстонии получили три человека. Читайте далее...
В Таллинне появится еще один центр города
Современный Таллинн развивается подобно другим городам мира, где помимо административного центра города, есть несколько важных центров притяжения горожан, привлекающие торговлей, офисным строительством или наукой. Развитие одного сектора влечет за собой развитие другого, что также сопровождается ростом населения. В ближайшее время таким новым центром станет южная часть Веэренни, пишет на портале Kodustiil аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. Читайте далее...
Фото: в Москве начался сильнейший за последние почти 70 лет снегопад
По прогнозам синоптиков, начавшийся в Москве снегопад может стать сильнейшим за последние 68 лет. Днем в субботу, 26 января, с вероятностью в 99 % выпадет не менее 8 мм осадков, сообщил Гидрометцентр России. А утру понедельника в Москве может выпасть до 20 мм осадков, что составляет около половины месячной нормы, насчитывающей в январе 42 мм, пишет "Интерфакс" со ссылкой на прогнозы синоптиков. Читайте далее
Крик души местного жителя: химзавод в Кивиыли превращает жизнь в ад
Как человеку, давным-давно живущему в поселке Сонда, мне не понятно, почему государство покровительствует деятельности химического завода в Кивиыли, которая превращает в ад жизнь местных жителей, пишет в Postimeesместный житель Рихо Руте, участку которого угрожает отчуждение в интересах химического завода. Читайте далее...
Даже подштанники не спасут: завтра в Эстонии ударят сильные морозы
По сообщению службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам небольшие снегопады, местами возможны туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 15-20, местами 25, на побережье 7-13 градусов мороза. Читайте далее...
Наоми Осака стала победительницей Australian Open
Японская теннисистка Наоми Осака, переиграв в финальном матче Открытого чемпионата Австралии Петру Квитову из Чехии со счетом 7:6, 5:7, 6:4, стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет 44,5 млн долларов. Читайте далее...
Он может быть опасен: если вы видели этого мужчину, срочно звоните в полицию
25 января в 18.40 в Кохтла-Ярве, в Ахтместкой части города, в ломбарде на улице Малева произошло ограбление, в ходе которого была разбита витрина и украдены ювелирные украшения. Читайте далее...