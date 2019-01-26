Картина дня: поиски опасного преступника, инцидент на пляже Штромка и дерзкий угон из-под носа у полиции

"Людям просто жрать нечего". Русским языком - о политическом кризисе в Венесуэле

Закрытые магазины, рост цен, остановка транспорта и люди, уехавшие на митинги, - так жители Венесуэлы описывают происходящее сейчас в стране. Читайте далее...

Эве Тобиас ушла с поста руководителя Таллиннского приюта для животных

На минувшей неделе в соцсетях стала активно распространяться информация о том, что руководитель Таллиннского приюта для животных Эве Тобиас ушла со своей должности. Читайте далее...

Пассажиры автобусов встревожили полицию

Пыхьяская префектура сообщает в социальных сетях, что лишь немногие пассажиры автобусов на время поездки пристегиваются ремнями безопасности. Читайте далее...

Вид на жительство за миллион евро получили трое инвесторов

На основании специального вида на жительство, предусмотренного для крупных инвесторов, в 2018 году вид на жительство в Эстонии получили три человека. Читайте далее...

В Таллинне появится еще один центр города

Современный Таллинн развивается подобно другим городам мира, где помимо административного центра города, есть несколько важных центров притяжения горожан, привлекающие торговлей, офисным строительством или наукой. Развитие одного сектора влечет за собой развитие другого, что также сопровождается ростом населения. В ближайшее время таким новым центром станет южная часть Веэренни, пишет на портале Kodustiil аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи. Читайте далее...

Фото: в Москве начался сильнейший за последние почти 70 лет снегопад

По прогнозам синоптиков, начавшийся в Москве снегопад может стать сильнейшим за последние 68 лет. Днем в субботу, 26 января, с вероятностью в 99 % выпадет не менее 8 мм осадков, сообщил Гидрометцентр России. А утру понедельника в Москве может выпасть до 20 мм осадков, что составляет около половины месячной нормы, насчитывающей в январе 42 мм, пишет "Интерфакс" со ссылкой на прогнозы синоптиков. Читайте далее

Крик души местного жителя: химзавод в Кивиыли превращает жизнь в ад

Как человеку, давным-давно живущему в поселке Сонда, мне не понятно, почему государство покровительствует деятельности химического завода в Кивиыли, которая превращает в ад жизнь местных жителей, пишет в Postimeesместный житель Рихо Руте, участку которого угрожает отчуждение в интересах химического завода. Читайте далее...

Даже подштанники не спасут: завтра в Эстонии ударят сильные морозы

По сообщению службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По регионам небольшие снегопады, местами возможны туманы. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 15-20, местами 25, на побережье 7-13 градусов мороза. Читайте далее...

Наоми Осака стала победительницей Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака, переиграв в финальном матче Открытого чемпионата Австралии Петру Квитову из Чехии со счетом 7:6, 5:7, 6:4, стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет 44,5 млн долларов. Читайте далее...

Он может быть опасен: если вы видели этого мужчину, срочно звоните в полицию