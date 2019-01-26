Вс, 27.01.2019
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Видео: в Турции смерч перевернул автобус с туристами

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В Анталье смерч перевернул автобус.

ФОТО: STRINGER / REUTERS

В Анталье смерч перевернул автобус с 12 пассажирами, которые направлялись из здания аэропорта к трапу самолету. Об этом в субботу, 26 января, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Отмечается, что сильный ветер перевернул также один микроавтобус и два трапа. Кроме этого, два самолета получили серьезные повреждения, пострадал и полицейский вертолет, передает Korrespondent.

Губернатор провинции Мюниро Каралоглу рассказал, что никто из людей не получил серьезных ранений.

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