В России в кафе прогремел взрыв, пострадали 35 человек
Газовый котел взорвался в кафе под Саратовом, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Шестеро тяжело пострадавших при взрыве газового баллона в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области получили значительные ожоги тела.
"У шести тяжелых ожоги свыше 25% тела", - сказал собеседник агентства. По его словам, им понадобится срочная помощь в ожоговых центрах, некоторым будет нужна пересадка кожи.
Также источник добавил, что среди пострадавших есть двое детей, 4-х и 6-и лет, их травмы не серьезны, угрозы жизни и здоровья нет.
Ранее в МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что состояние шестерых пострадавших при взрыве газового баллона в кафе под Саратовом оценивается как тяжелое.
"В результате происшествия в кафе под Саратовом пострадали 22 человека, которые сами добрались до местной больницы, были осмотрены медиками и отпущены домой. Кроме того, шесть человек находятся в тяжелом состоянии и решается вопрос об их санэвакуации автомобилями в городскую больницу", - сказали в ведомстве. В МЧС добавили, что ещё восемь человек находятся в больнице на осмотре в хирургическом отделении.
Как сообщалось, информация о возгорании в кафе "Рандеву" поступила в 16:56. В помещении произошел взрыв газового баллона. Начался пожар на площади 55 кв.м. (5 кв.м. в подсобном помещении, 50 кв.м. в основном зале). В момент взрыва в кафе находились 35 человек, в том числе трое детей. Погибших нет, пострадавшие госпитализированы в Лысогорскую районную больницу.
Взрыв газового баллона в кафе «Рандеву» в Саратовской области произошел, когда там отмечали свадьбу. Зал был полон — стол накрыт на 40 человек. По последним данным, пострадали 22 посетителя https://t.co/I3pY5XLsGp pic.twitter.com/LFrklrHlpi— Комсомольская правда (@kpru) 26 января 2019 г.