Галерея: в Эстонии состоялся марш Экстрёма

Народный поход проводится в честь майора Экстрёма, под командованием которого в Эстонию прибыли первые войска Финляндии. Имя Мартина Эксрёма вошло в историю Освободительной войны в связи с наступлением под Валкла, десантом Хара и освобождением Нарвы от большевиков в 1919 году.