Вс, 27.01.2019
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Галерея: в Эстонии состоялся марш Экстрёма

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Сегодня, 26 января, в Лахемаа состоялся марш Экстрёма, организованный в память о финнах, пришедших на помощь Эстонии в Освободительной войне. Народный поход начался с реконструкции сражения у мызы Колга.

Народный поход проводится в честь майора Экстрёма, под командованием которого в Эстонию прибыли первые войска Финляндии. Имя Мартина Эксрёма вошло в историю Освободительной войны в связи с наступлением под Валкла, десантом Хара и освобождением Нарвы от большевиков в 1919 году.

Участникам посвященного столетию Освободительной войны похода было предложено три маршрута протяженностью 7, 14 и 30 километров. Началом похода послужило постановочное сражение клуба военной истории Frontline Eesti, в котором приняли участие и представители кавалерийского полка Финляндии. На мызе состоялись также ярмарка, выставки и учебные занятия.

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