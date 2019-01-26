В Таллинне ребенок провалился под лед
В Таллинне на пляже Штромка сегодня во второй половине дня ребенок провалился под лед. К счастью, он смог сам выбраться на берег.
В Центр тревоги в 15:57 поступило сообщение, что на пляже Штромка в 70 метрах от берега под лед провалился ребенок, сообщает Postimees.
На льду находились два ребенка, один из которых вернулся на берег, а второй провалился под лед. К счастью, ребенок смог вновь выбраться на лед и добраться до берега. Медики скорой помощи осмотрели находящегося в шоке потерпевшего.
Госпитализация не понадобилась и ребенок был передан родителям.
Департамент полиции и погранохраны предупреждает, что на пляже Штромка сейчас лед сформировался только у самого берега, где низкий уровень воды. При выходе на лед есть большая угроза оказаться в воде. Коплиский залив сейчас не покрыт льдом.
Лед выдерживает человека, если толщина льда минимум 10 сантиметров. Всегда следует учитывать, что вблизи судовых путей очень опасно, поскольку на лед влияет волна, вызванная судами.