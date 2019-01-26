В Таллинне ребенок провалился под лед

В Центр тревоги в 15:57 поступило сообщение, что на пляже Штромка в 70 метрах от берега под лед провалился ребенок, сообщает Postimees.

На льду находились два ребенка, один из которых вернулся на берег, а второй провалился под лед. К счастью, ребенок смог вновь выбраться на лед и добраться до берега. Медики скорой помощи осмотрели находящегося в шоке потерпевшего.

Госпитализация не понадобилась и ребенок был передан родителям.

Департамент полиции и погранохраны предупреждает, что на пляже Штромка сейчас лед сформировался только у самого берега, где низкий уровень воды. При выходе на лед есть большая угроза оказаться в воде. Коплиский залив сейчас не покрыт льдом.