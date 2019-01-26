Местонахождение пропавшего 35-летнего мужчины установлено

​Ранее сообщалось, что 35-летний Эуген ушел из дома в волости Виймси 25 января в 6 часов утра. В последний раз близкие общались с ним в этот день в 6.40 утра, и после этого связаться с ним не удавалось.

Сообщалось, что мужчина поехал на такси в Таллиннский порт, но среди пассажиров его не обнаружили. Не было его и в больницах. Мобильный телефон Эугена был выключен.