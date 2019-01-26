Вс, 27.01.2019
"Хочу спросить у Юри и его друзей: а они не торопятся? Я все еще жив". Эдгар Сависаар

Местонахождение пропавшего 35-летнего мужчины установлено

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Пропавший Эуген.

ФОТО: Põhja prefektuur

Местонахождение 35-летнего Эугена установлено, с ним все в порядке, сообщили в воскресенье в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

​Ранее сообщалось, что 35-летний Эуген ушел из дома в волости Виймси 25 января в 6 часов утра. В последний раз близкие общались с ним в этот день в 6.40 утра, и после этого связаться с ним не удавалось.

Сообщалось, что мужчина поехал на такси в Таллиннский порт, но среди пассажиров его не обнаружили. Не было его и в больницах. Мобильный телефон Эугена был выключен.

В воскресенье местонахождение Эугена было установлено, полиция благодарит всех неравнодушных за распространение просьбы о помощи.

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