Вс, 27.01.2019
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Неудачно помолившийся пассажир сорвал рейс

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Салон самолета. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro / Sorge / Caro / Sorge

Самолет авиакомпании Transavia совершил вынужденную посадку в Ницце из-за буйного пассажира, который оскорблял бортпроводников и кричал «Аллаху акбар».

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Парижа в Тунис. Невменяемый пассажир начал молиться в проходе, а когда бортпроводники запретили ему это делать, он вышел из себя, пишет Lenta.ru со ссылкой на France Bleu. По словам очевидцев, мужчина оскорблял членов экипажа и кричал «Аллаху акбар», из-за чего пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Ницце.

После приземления агрессивного пассажира задержали сотрудники полиции. Как сообщил прокурор, медицинский осмотр показал, что мужчина психически нездоров.

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