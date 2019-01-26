Неудачно помолившийся пассажир сорвал рейс

Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Парижа в Тунис. Невменяемый пассажир начал молиться в проходе, а когда бортпроводники запретили ему это делать, он вышел из себя, пишет Lenta.ru со ссылкой на France Bleu. По словам очевидцев, мужчина оскорблял членов экипажа и кричал «Аллаху акбар», из-за чего пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Ницце.