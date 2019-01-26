Найдено тело двухлетнего мальчика, упавшего в скважину на юге Испании

В Испании нашли тело двухлетнего мальчика, который 13 января упал в узкую скважину глубиной 100 метров.
Инцидент произошел недалеко от города Малага на юге страны. Спасатели работали круглосуточно, параллельно 100-метровому колодцу был вырыт специальный тоннель, чтобы сделать горизонтальный проход к скважине. Тело было обнаружено в ночь на 26 января, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.
Премьер-министр страны Педро Санчес написал у себя в Twitter, что вся Испания чувствует бесконечную печаль семьи Хулена. «Мы всегда будем ценить неустанные усилия тех, кто искал его все эти дни», — добавил политик.
Около двух лет назад родители мальчика уже потеряли старшего сына, трехлетнего Оливера, — он умер из-за проблем с сердцем.
Двухлетний Хулен упал в скважину диаметром всего 25 сантиметров, когда играл с двоюродным братом. Скорее всего, скважину оставили открытой, хотя бизнесмен, выкопавший ее, настаивает, что она была запечатана. По утверждению местных властей, у него не было необходимого разрешения на бурение. Таких случаев тысячи в Испании, отмечает BBC News.