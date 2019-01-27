Алена Тедер: меня умиляет азарт, с которым пытаются перенести занятия на девять утра

По оценке Тедер, которая уже много лет преподает русский язык и литературу в Таллиннской гуманитарной гимназии и руководит экспертной комиссией по проверке Тотального диктанта в Таллинне, есть только один аргумент в пользу переноса занятий на час позже.

А именно – у детей появится возможность подольше поспать. Однако этот небольшой позитивный момент будет ту же перевешен большим количеством минусов.

Во-первых, работающие с девяти утра родители перестанут успевать отводить детей в школу, особенно если ребенок не приписан к ней по месту жительства и ездит на занятия из других районов. «А таких детей в городе довольно много, – подчеркивает Тедер. – Как бы ни получилось, что дети будут высажены из автомобилей в те же 8.00 или в 8.15 и вынуждены будут проводить час своего времени у стен alma mater».

Перенос уроков приведет к более позднему началу работы кружков. Ребенок станет позже возвращаться домой и позже сможет сесть за уроки, что, безусловно, повлияет на качество их выполнения. Кроме того, на сон и досуг ребенка будет оставаться все меньше времени.

В-третьих, активность на уроках, как правило, значительно выше в первой половине дня. «Если начать позже вставать, то и активность детей сместится ближе к 10-11 утра, а после 12 часов начнет стремительно падать. При этом впереди у ребят будет еще много уроков, особенно – в гимназических классах, где в расписании стоит по 7-9 уроков, которые иногда заканчиваются около пяти вечера, – подсчитала педагог. – О чем уж говорить, если учеба сместится на час позже и к этому добавятся получасовые обеденные перемены?»

Меня умиляет желание перенимать из некоторых стран тот опыт, который где-то оказался удачным по ряду объективных причин.

«У нас сначала проводят эксперименты и только потом оценивают, оправдан ли был риск и достигнут ли результат. Не лучше ли запустить сначала пилотный проект?» – задается вопросом учитель.

«Нужно проанализировать все плюсы и минусы, выслушать заинтересованные стороны, – полагает эксперт. – А вместо этого у нас спускается директива сверху и ее тут же начинают выполнять. Через несколько лет возникают исследования и выводы об ошибочности эксперимента. При этом часть детей уже втянуты в процесс со всеми его последствиями».

Прежде, чем что-либо делать, нужно все хорошо продумать. Практике должна предшествовать теория. Слишком много экспериментов над детьми!