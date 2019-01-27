Из-за снегопада в московских аэропортах задержаны 50 рейсов

"Аэропорты работают в штатном режиме, не ограничивая взлеты и посадки. Ни один самолет на запасные аэродромы не ушел", - сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

Тем временем, аэродромные службы работают в усиленном режиме. "Круглосуточно расчищаются аэродромы, самолеты обрабатываются противообледенительными реагентами. Это может провоцировать задержки до получаса", - сказал собеседник агентства.

В то же время, по данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 50 рейсов. Больше всего - 40 рейсов в "Шереметьево", семь - в "Домодедово", три - во "Внуково". В "Домодедово" отменены восемь рейсов, во "Внуково" - два.