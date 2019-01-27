Дворец особого типа: смотрите, как будет выглядеть Академия МВД в Таллинне

«Приступая к поиску идеи для нового здания Академии, мы учитывали, что создаем учебное заведение не для военных, а для людей, чья профессия связана с гражданской безопасностью. Мы думали о том, что в этом здании будут получать образование люди, долг которых обеспечивать нашу с вами безопасность в повседневной, мирной жизни. Они должны быть честными, мудрыми, сильными и в то же время максимально открытыми всему народу и государству. Рассуждая всей командой на тему безопасности, мы приняли решение в основу философской идеи будущего здания положить щит. Именно щит одна из древних форм защиты. Ведь призвание полицейских – защищать нас, быть нашим щитом! Щит, символизирующий защиту, в созданном нами здании, - это бетонные стены. В то же время защита людей в мирной жизни должна быть прозрачной. Поэтому второй, основополагающий строительный материал, в нашем здании - стекло. Нашей главной задачей при создании здания Академии было показать, как твердый бетон и легкое прозрачное стекло могут сосуществовать. Твердость и прозрачность для нас и есть символы профессии полицейского и других представителей правоохранительных органов», - так сформулировал концепцию здания его главный архитектор Иллимар Труверк.