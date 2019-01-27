Дворец особого типа: смотрите, как будет выглядеть Академия МВД в Таллинне

В 2016 году архитектурное бюро Arhitekt11 выиграло международный конкурс на строительство нового здания Академии МВД в Таллинне. Официальное название, представленного на конкурс проекта, - „Faalanks“.
В основу архитектурной концепции нового здания ее создатели положили «фалангу». Так называлась тактика защиты в древнеримской армии. Также «Фаланстер» - это дворец особого типа, являющийся центром жизни самодостаточной коммуны. Ведь Академия МВД объединяет несколько колледжей и институт.
Авторами амбициозного проекта являются Ээро Эндъярв, Яанар Тоомэссо, Катрин Ваннас, Ханнелоре Кяярамэйс, Иллимар Труверк, Эдгар Кааре, Маарья Варкки.
«Приступая к поиску идеи для нового здания Академии, мы учитывали, что создаем учебное заведение не для военных, а для людей, чья профессия связана с гражданской безопасностью. Мы думали о том, что в этом здании будут получать образование люди, долг которых обеспечивать нашу с вами безопасность в повседневной, мирной жизни. Они должны быть честными, мудрыми, сильными и в то же время максимально открытыми всему народу и государству. Рассуждая всей командой на тему безопасности, мы приняли решение в основу философской идеи будущего здания положить щит. Именно щит одна из древних форм защиты. Ведь призвание полицейских – защищать нас, быть нашим щитом! Щит, символизирующий защиту, в созданном нами здании, - это бетонные стены. В то же время защита людей в мирной жизни должна быть прозрачной. Поэтому второй, основополагающий строительный материал, в нашем здании - стекло. Нашей главной задачей при создании здания Академии было показать, как твердый бетон и легкое прозрачное стекло могут сосуществовать. Твердость и прозрачность для нас и есть символы профессии полицейского и других представителей правоохранительных органов», - так сформулировал концепцию здания его главный архитектор Иллимар Труверк.
«Что касается технического исполнения, то с южной стороны здание от яркого солнца защищают бетонные стены с легким наклоном. Западную и восточную стороны мы сделали «открытыми», т.е. стеклянными, именно оттуда поступает много света. Два материала – бетон и стекло - как инь и ян в концепции здания Академии». По словам главного архитектора, самым сложным в техническом исполнении было сделать места соединения стекла и бетона максимально тонкими и незаметными.
При создании данного здания архитекторы учитывали одноэтажную, спокойную и размеренную архитектуру района Пирита. Учебное заведение лаконично вписывается в архитектуру и ландшафт района. Максимальная высота строения - три этажа. Ультрасовременное здание Академии окружено бережно сохраненными десятилетними деревьями.
На площади в 13000 кв. метров разместилось множество помещений с разными функциями – аудитории, библиотека, несколько спортивных залов, стрелковый тир, студенческая столовая. В новом здании проектом предусмотрены и необычные учебные помещения – например, лаборатории криминалистики и пожарной безопасности, макет погранпункта и помещение, в котором воспроизведены тюремные условия. Здесь будущие полицейские, таможенники и другие специалисты правоохранительных органов смогут проходить практическую подготовку.
Строительные работы обошлись более чем в 17 млн. евро. Вместе с оборудованием, спортивными элементами и мебелью стоимость здания составила около 19 млн. евро. Большая часть этой суммы получена из фонда Европейского союза Astra.
Здание Академии возведено в кратчайшие сроки строительной фирмой Nordecon. В ноябре 2017 года при участии тогдашнего ректора Академии Катри Райк был заложен краеугольный камень в строительство новой Академии МВД, и уже 22 февраля 2019 состоится его торжественное открытие.