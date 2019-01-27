Несколько японских компаний получили письма с подозрительным порошком
Девять японских компаний, включая фармакологические фирмы и газеты, получили по почте пакеты с подозрительным порошком, который, предположительно, может быть цианидом, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ, имеющие источники в полиции.
Все письма были направлены от имен казненных членов экстремистской религиозной секты "Аум Синрике", распылившей в 1995 году газ зарин в токийском метро.
Отправители требуют выплаты им 35 млн южнокорейских вон ($31 тыс.) в биткоинах; в противном случае, по данным СМИ, они угрожают распространить поддельные медикаменты, содержащие цианид. Окончательным сроком выполнения требования назначено 22 февраля.