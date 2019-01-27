Вс, 27.01.2019
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  • Портал eesti.ee станет главным источником услуг и информации для бизнесменов

Портал eesti.ee станет главным источником услуг и информации для бизнесменов

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В будущем портал eesti.ee станет для предпринимателей главным источником информации и тем местом, где можно будет легко и быстро найти все государственные услуги, пишет BNS.

«Важно, чтобы предприниматель мог быстро найти в одной среде обслуживания все услуги, которые предлагает государство, вне зависимости от того, кто именно их предлагает. Для пользователя услуги ситуация должна стать проще и понятнее», - сообщил в пресс-релизе Министерства экономики и коммуникаций (MKM) министр предпринимательства и ИТ Рене Таммист.

На прошедшем в MKM круглом столе исполняющий обязанности гендиректора департамента государственной инфосистемы (RIA) Андрус Каарельсон и гендиректор департамента статистики Марти Мяги обсудили варианты объединения предназначенных для предпринимателей услуг в одном портале и снижения нагрузки в виде предоставления необходимых для пользования услугой данных.

На встрече было решено продолжить разработку адресованного предпринимателям раздела госпортала eesti.ee, который в будущем будет тематически освещать и предлагать адресованные предпринимателям услуги. До сих пор тематический подход использовался в управлении доступных гражданам услуг — например, услуги, связанные с рождением ребенка, объединены в один раздел. Портал eesti.ee будет пользоваться таким же подходом и в отношении предпринимателей. В госпортале также планируется повторно использовать уже имеющиеся данные о предпринимателе, чтобы избежать ненужной административной нагрузки.

Создание единой среды обслуживания было включено в одобренный в прошлом году правительством план эффективизации в сфере предпринимательства и инновации.

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