Майлис Репс: предвыборным кампаниям в школе не место

В 2017 году в преддверии выборов в органы местного самоуправления Министерство образования, канцелярия канцлера юстиции и Эстонский союз молодежных объединений составили принципы, на которые можно опираться, если возникнут вопросы в связи с данной темой. «В сотрудничестве с партнерами мы обновили этот документ: основные принципы действуют и в отношении выборов, которые пройдут в этом году. На выборах в органы местного самоуправления впервые могли голосовать 16- и 17-летние ребята, на выборах в Рийгикогу и Европейский парламент могут голосовать граждане Эстонии с 18-ти лет. Общеобразовательные школы и профессиональные училища по-прежнему несут большую ответственность за обеспечения политически нейтральной среды в учебных заведениях», - сказано в пресс-сообщении министерства.

По словам министра Майлис Репс, опыт предыдущих выборов показывает, что политики бывают очень разными, и для общества важно достигнуть общей договоренности - школа это автономное, нейтральное учреждение, занимающееся образовательной и воспитательной деятельностью, в которой нет места политической агитации. «Школа помогает воспитывать ответственных и активных граждан. Принципы функционирования государства, ответственность каждого гражданина и его возможности повлиять на происходящее в государстве должны быть понятны каждому молодому человеку. Следить за тем, чтобы предвыборные кампании не вмешивались в школьную жизнь - общая ответственность всех, кто связан с образованием, от министра образования до школьника. Призываю относиться к теме серьезно и активно защищать политическую нейтральность наших школ», - сказала министр Репс.