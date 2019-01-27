Мэру и вице-мэрам Силламяэ повысят зарплаты

Городское собрание Силламяэ в четверг, 31 января, обсудит вопрос новых окладов руководителей города, пишет RusERR.
В проекте решения городского собрания говорится, что зарплата мэра и председателя городского собрания повысится с нынешних 2500 до 2750 евро, а зарплата вице-мэров - с 2000 до 2250 евро.
Размер компенсации члену городского управления, который не получает зарплаты, повысится с 400 до 500 евро.
Решение должно вступить в силу с 1 февраля.
Последний раз зарплата руководителям города поднималась год назад.