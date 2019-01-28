Юбилейный MustonenFest соберет виртуозов музыкальной планеты

Фестиваль Андреса Мустонена в общей сложности представит к своему 30-летнему юбилею более 400 музыкантов. MustonenFest пройдет с 1 по 9 февраля в четырех городах – Таллинне, Тарту, Пярну и Йыхви.

Таллиннская премьера сочинения Губайдулиной состоится 1 февраля в концертном зале «Эстония». Гранд-дама современной классической музыки посвятила свое новое произведение для скрипки с оркестром двум виртуозам смычка – Вадиму Репину (Россия) и Андресу Мустонену (Эстония), которых она назвала гениально одаренными музыкантами. Всех троих объединит MustonenFest.

Приезд Репина откроет также для эстонской публики уникальную возможность услышать сольную вставку виртуозного характера из концертной рапсодии Равеля «Цыганка». Любители скрипичной музыки во всем мире готовы отдать что угодно за шанс насладиться этим фрагментом в исполнении Репина. Российский виртуоз-скрипач выйдет на сцену с легендарной скрипкой Страдивари, некогда принадлежавшей Пьеру Роде, служившему солистом инструментальной капеллы при дворе Наполеона I.

Во втором отделении концерта слушателей ждет опера «Кармина Бурана» Карла Орфа, которую будут исполнять около сотни хоровых вокалистов, Эстонский национальный симфонический оркестр (ERSO), Элина Нечаева (сопрано) и Ааре Саал (баритон). В роли дирижера в этот вечер выйдет на сцену основатель и бессменный руководитель MustonenFest Андрес Мустонен.

Уже 2 февраля в Таллинне ценителей музыки ждет концерт современного израильского композитора Эйтана Штейнберга, владеющего гипнотическим музыкальным языком. Его выступление обещает стать еще одной жемчужиной фестиваля. На этом концерте ожидается вторая музыкальная премьера: в Эстонии впервые будет исполнено новое сочинение Штейнберга «Sod Hakavana».

Несомненным украшением фестиваля станет и выступление Gurdjieff Ensemble –Гурджиевского ансамбля народных инструментов (Армения). Этот коллектив, основанный Левоном Эскеняном, славится внушительной коллекцией армянских национальных инструментов, которая постоянно пополняется. Их бесподобным живым звучанием можно будет насладиться с 5 по 8 февраля на разных концертных площадках Таллинна, Пярну и Йыхви.